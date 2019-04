NS boos om campagne ProRail met toegetakelde kleren

Op de website van Victim Fashion kunnen afbeeldingen van dertien kledingstukken worden aangeklikt. Te zien is vervolgens wie de drager was en hoe hij of zij om het leven is gekomen of zwaargewond is geraakt.

Oorzaken van ongelukken

Dat kan bijvoorbeeld zijn door nog gauw even onder de dichte spoorbomen door te kruipen, afgeleid te zijn door de mobiele telefoon of over het spoor te lopen. "Zorg dat jouw kleding niet in deze collectie belandt. Opletten rond het spoor is van levensbelang", waarschuwt ProRail.