Monument Nicky Verstappen op Brunssumerheide vernield

Het monument voor Nicky Verstappen op de Brunssumerheide is vernield. Er zijn stukken steen uitgeslagen die nu naast het monument op de grond liggen. Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunssumerheide, hij was toen 11 jaar oud.

De vernielingen moeten volgens 1Limburg met een zwaar voorwerp zijn toegebracht. "Dit lukt je niet met je handen", stelt een verslaggever van de omroep. Bekijk hier de beelden: Bekijk deze video op RTL XL Het gebeurde al vaker Het is niet de eerste keer dat het monument wordt toegetakeld. Ruim 10 jaar geleden was het ook al twee keer raak. Jos B. is aangehouden voor betrokkenheid in de zaak-Verstappen. De advocaat van B. wil dat hij wordt vrijgelaten om gebrek aan bewijs.