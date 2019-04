EU stemt in met twee maanden betaald ouderschapsverlof

In Nederland heeft een ouder recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar voor maximaal 26 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Op dit moment krijgen ouders tijdens het ouderschapsverlof niets betaald. Het Europees Parlement wil dat dat gaat veranderen naar twee betaalde maanden. Hoeveel er betaald moet worden, is aan de lidstaten.