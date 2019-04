Jeff Bezos blijft de rijkste man ter wereld; ex-vrouw MacKenzie krijgt 35 miljard

Meneer en mevrouw Bezos maakten donderdagavond via Twitter gelijktijdig bekend wat de afspraken zijn. Daar is te lezen dat alle aandelen in de nationale krant the Washington Post en in ruimtevaartbedrijf Blue Origin naar Bezos gaan.

35 miljard dollar aan Amazon-aandelen

Het scheidende koppel bezat samen ongeveer 16 procent van de aandelen Amazon, het bedrijf dat Jeff Bezos heeft opgericht. Jeff Bezos houdt 75 procent van die aandelen, MacKenzie Bezos houdt 25 procent. Zij draagt het stemrecht dat ze heeft over aan haar ex-man.