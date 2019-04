Thaise jongens uit grot kregen drug ketamine tijdens reddingsactie

Ketamine als verdovingsmiddel

De stof ketamine is in Nederland vooral bekend als partydrug, maar is eigenlijk een verdovingsmiddel dat in de geneeskunde en diergeneeskunde wordt gebruikt. Volgens professor André Wolff, hoogleraar anesthesie aan het UMC Groningen, is het niet raar dat het middel in dit geval als kalmeringsmiddel is gebruikt.

"Ketamine kalmeert en wordt in de medische wereld gebruikt als pijnstiller en om mensen onder verdoving te brengen", vertelt Wolff. "Bij ketamine worden de ademhaling en hartfunctie niet gedempt, wat bij andere verdovende middelen vaak wel gebeurt."