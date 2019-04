Merel van Vroonhoven verruilt toezichthouder voor speciaal onderwijs

De AFM is al begonnen met het zoeken naar een opvolger, meldt de beurswaakhond in een persbericht. Van Vroonhoven blijft tot 1 september aan. Dan heeft ze er vijfenhalf jaar opzitten als bestuursvoorzitter. Voor haar tijd bij de AFM was ze onder meer vijf jaar bestuurslid bij NS.

Ze wil wel actief blijven als bestuurder, in combinatie met het leraarschap.

'Dichter bij de mensen'

Van Vroonhoven zegt na jaren in raden van bestuur te hebben gewerkt een meer concrete bijdrage te willen leveren in de publieke sector. "Dichter bij de mensen die dat het meest nodig hebben. Voor mij betekent dat een keuze voor het speciaal onderwijs", aldus Van Vroonhoven in het persbericht.

De keuze van Van Vroonhoven om voor het speciale onderwijs te kiezen, is ingegeven door het feit dat zij een autistische zoon heeft, vertelt zij in een interview met Het Financieele Dagblad.

Van Vroonhoven zegt geworsteld te hebben met de vraag hoe ze haar besluit aan de collega's bij de AFM moest uitleggen. "Ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik in een bubbel leef waarin ik veel met andere bestuurders in vergaderzalen zit en uitsluitend werk met hoogopgeleiden. Een groep van happy few waar ik er zelf één van ben, in een samenleving die zich kenmerkt door een steeds grotere scheiding tussen haves en have-nots", zo zegt ze in de krant.