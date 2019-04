Vooral Aziatische restaurants zijn vies: 'Die zijn onkundig'

'Te weinig kennis'

"Het verbaast me niet", stelt microbioloog Rijkelt Beumer als hij de resultaten van het onderzoek van RTL Nieuws bekijkt. Volgens hem ligt het vooral aan 'onkunde'. "Het personeel in Aziatische restaurants heeft vaak te weinig kennis om echt hygiënisch te werken. Ze horen dat hier te leren. Maar ze gaan er niet voor naar school of naar cursus. Dus er gaat van alles fout."

Veel vaker dan andere horecazaken werden Aziatische restaurants op de vingers getikt vanwege bedorven voedsel. De NVWA neemt geregeld monsters van bijvoorbeeld rijst of bami om die vervolgens te laten onderzoeken in het laboratorium. Beumer: "Als je iets gekookt hebt moet het eigenlijk snel, binnen vijf uur, beneden de zeven graden zijn. Dat doe je om ervoor te zorgen dat bacteriën niet uit kunnen groeien zodat voedsel niet bedorven raakt of ziekteverwekkers uit kunnen groeien. Daar gaat het vaak mis."

Met als gevolg dat mensen ziek kunnen worden van het eten. "Als mensen bij de Chinees ’s avonds de maaltijd gaan halen waarvan de rijst langzaam afgekoeld is, dan wordt-ie bij de Chinees nog even gewokt. Dan is de toxine al gevormd. Dus dat maak je ook niet kapot door het nog een keer te koken. En dan binnen een halfuur is het vaak heftig overgeven. Dan weet iedereen nog: dat was de Chinees."