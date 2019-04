Hans werd Josephine, zijn vrouw José bleef hem trouw: 'Het redde zelfs ons huwelijk'

Ongelukkig

Josephine was ooit Hans, een norse, egoïstische man, die tien jaar geleden besefte dat hij doodongelukkig was. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, maar was toch ontevreden over zichzelf en het leven. "Ik wist niet waar het vandaan kwam." Ja, in het verleden had hij er weleens aan gedacht hoe het zou zijn, een leven als vrouw. En als kind was hij altijd moedertje als hij vader en moedertje speelde met zijn vriendjes. Maar die keer dat hij het schort had aangetrokken van zijn moeder werd door zijn vader zo hard afgestraft, dat hij er niet over peinsde die gevoelens ooit nog toe te laten, laat staan verder te onderzoeken. Dus ging hij zich gedragen als een regelrecht alfamannetje, zo zegt hij zelf.