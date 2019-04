Van kakkerlakken in de oven tot beschimmelde spareribs: meer horeca onder verscherpt toezicht

Geheim

De nu openbaar gemaakte inspectierapporten gaan over zaken die in het jaar 2017 onder verscherpt toezicht stonden van de NVWA. RTL Nieuws vroeg deze rapporten in januari 2018 op via de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De openbaarmaking heeft dus meer dan een jaar op zich laten wachten. Bovendien is nog niet alles openbaar. Negen horecabedrijven proberen via de rechter openbaarmaking van de rapporten van hun zaak tegen te houden. Daarnaast besloot de NVWA geen foto’s openbaar te maken, terwijl daar wel om is gevraagd.