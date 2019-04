Alleen in een vliegtuig voor 188 passagiers: deze man maakte het mee

Is het jouw grote droom om alleen in een vliegtuig te zitten? Het gebeurde de Litouwer Skirmantas Strimaitis. Hij ging van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, naar het Italiaanse Bergamo. Van de 188 plekken in het vliegtuig bleven er 187 leeg.

Er was wel een verklaring voor het extreem lege vliegtuig. Reisorganisatie Novaturas vertelde persbureau AP dat de vlucht was geboekt voor een groep die op de vlucht terug zou zitten. Om de heenvlucht niet leeg te laten, werden er tickets enkele reis verkocht. Twee piloten, vijf crewleden Alleen Strimaitis kocht er één, en dus ging hij met de twee piloten en vijf crewleden op pad in de Boeing 737-800. "Een ervaring die je maar één keer in je leven meemaakt", zei hij.