Blok afwachtend na speech May over brexit: 'Dit roept vragen op'

De verklaring van de Britse premier Theresa May over de brexit roept een aantal vragen op. Dat zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. May zei met de Britse oppositie te willen praten over de brexit en een nieuw kort uitstel te willen.

May wil uitstel tot uiterlijk 22 mei, als de Europese verkiezingen zijn. Ze wil met Jeremy Corbyn van de Labour-partij om tafel om overeenstemming te bereiken. "Deze verdeeldheid moet stoppen. Het zet iedereen onder druk, en brengt schade toe aan onze politiek", zei ze. Wat willen ze? De komende dagen zullen volgens Blok gebruikt worden om helder te krijgen wat het Verenigd Koninkrijk voor zich ziet. "En dat bepaalt dan ook de vraag welke periode daarbij passend is." Lees ook May vraagt om nieuw uitstel van brexit: 'Maar wel zo kort mogelijk' Politieke partijen reageren afwachtend. Het CDA is bereid uitstel te geven. Maar dan is 22 mei wel een 'snoeiharde datum', zei Pieter Omtzigt. 'Grote stap' De VVD vindt het goed dat May met de oppositie wil praten. Maar laten we 'eerst wachten wat eruit komt', aldus Anne Mulder. D66'er Kees Verhoeven spreekt van een 'grote stap' die de Britse premier al veel eerder had moeten zetten.