Advocaat Nederlandse nabestaande: 'Boeing heeft 737 Max nooit goed getest'

'Kans dat we winnen is groot'

De advocaat wil Boeing namens de kinderen van Huguette aanklagen voor dood door roekeloosheid. "Ik denk dat de kans dat we deze zaak winnen buitengewoon groot is." Een zaak zoals deze duurt in Amerika meestal een tot twee jaar. "En ik denk niet dat deze zaak lang gaat duren. Iedereen hier zit erbovenop."

Huguette was de eerste die Marks benaderde. "Ze gaat momenteel door een rollercoaster", zegt Marks. "Ze heeft drie kleine kinderen, hun leven zal nooit meer worden zoals het was." De Amerikaanse advocaat laat weten inmiddels al met meerdere nabestaanden van het vliegtuigongeluk te hebben gesproken die door hem vertegenwoordigd willen worden in de zaak tegen Boeing.