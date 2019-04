May vraagt om nieuw uitstel van brexit: 'Maar wel zo kort mogelijk'

Lange impasse

Keer op keer werd de deal die May maakte met de EU afgewezen door het Britse Lagerhuis. May wil nu samen met Corbyn om tafel om samen een plan te smeden waarmee ze terug kan naar de EU.

"De impasse van nu kan niet langer doorgaan", zei May. "We moeten samen een brexit afleveren. Dat kan op de lange termijn zonder deal, maar met een deal is duidelijk de beste oplossing", zei ze.

Verkiezingen

May wil in ieder geval een brexit voor 22 mei, want anders moet het Verenigd Koninkrijk ook weer meedoen aan de Europese verkiezingen.