Celstraffen voor Bulgaarse dieven van Haagse smartphones

De politie begon in 2017 met het onderzoek nadat er vanuit verschillende Nederlandse steden aangifte was gedaan. Het spoor leidde naar een adres in de Haagse Schilderswijk. Dat spoor werd mede dankzij de app 'Zoek mijn iPhone' gevonden.

Huiszoekingen

In Den Haag zijn smartphones, laptops, sieraden en een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ook bij vier huiszoekingen in Bulgarije zijn sieraden, horloges en gestolen telefoons meegenomen.