Nog altijd kippenvel van wurgpoging collega-agent: 'Vergeten zal ik het nooit'

Nog altijd PTSS

Ruim een jaar later is politievrouw Bente nog steeds niet aan het werk. Ze lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en probeert nog altijd te verwerken wat haar is overkomen.

Drost werkt al 23 jaar bij de politie en heeft in zijn carrière al vaak te maken gehad met geweld. Toch krijgt hij, terugdenkend aan deze gebeurtenis, nog kippenvel. "Dit heeft niet alleen met mij wat gedaan, maar met de politie in heel Nederland." Hij zegt alerter te zijn geworden na de gebeurtenis. "Ik ben wel wat gewend, maar dit was voor mij de grens. Dit moet ik niet te vaak meemaken, want dan stop ik."

Poging tot doodslag

Joeri B. werd veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor geweldpleging tegen de agenten en poging tot doodslag op één van hen. Verder heeft hij een schadevergoeding moeten betalen en wordt hij verplicht behandeld voor alcohol- en drugsgebruik. "Wat wij het belangrijkste vonden, was dat bewezen zou worden dat het ging om poging tot doodslag", zegt Drost.

Met die erkenning wordt de ernst van de daad volgens Drost goed zichtbaar. "Bente is er nog altijd niet bovenop. Dit heeft zowel fysiek, maar vooral geestelijk zoveel impact gehad. Ze maakt nog iedere dag kosten om hier bovenop te komen."