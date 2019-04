Nederland zeer bezorgd over extreme straffen in Brunei

Duitsland riep de ambassadeur van Brunei ook op het matje, en acteur George Clooney roept uit protest op tot een boycot van de luxehotels van de heerser van Brunei in bijvoorbeeld Londen en Los Angeles.

Wet om 'te onderwijzen en te respecteren'

Toch lijkt het er niet op dat Brunei zich daar iets van aan zal trekken. Het land liet in een persbericht weten de wet in te voeren om 'daden te voorkomen die in strijd zijn met de islamitische leer'. Ook is het doel van de wet om mensen 'te onderwijzen, te respecteren en te beschermen'.