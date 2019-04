Holleeder in laatste woord rechtszaak: 'Astrid heeft alles bij elkaar gelogen'

Volgens Holleeder hebben Peter R. de Vries en zijn zus Astrid vier jaar lang een 'trial by media' gevoerd. Hij verwijt De Vries, met wie hij jarenlang bevriend was, dat hij hem nooit heeft geconfronteerd met de uitspraken van Astrid. "Hij zei dat dit niet kon, omdat hij dan zijn bron moest prijsgeven. Maar als hij had gezegd: Dat kan ik niet doen, dan had ik gezegd: dat weet ik, dat hoort bij je werk."

Spin in haar hoofd

Volgens de crimineel liegt zijn zus alles bij elkaar. "Ze heeft de verklaringen in elkaar gezet, ik weet dat 100 procent zeker. Ze hebben gelogen, voor hun eigen portemonnee. Dat is gewoon zo, het gaat haar allemaal om het geld. Ze heeft een serie gemaakt, een boek, ze heeft haar zakken gevuld, ze liegt alles bij elkaar."

"Ik ken Astrid zo oud als ze is", vervolgde hij. "Ik ben geen psycholoog, maar ze heeft een spin in haar hoofd. Dat heeft ze haar hele leven gehad. Ze denkt altijd dat mensen haar iets aan willen doen. Toen ik het had over een kroon van een kies die was afgevallen, maakte zij daarvan: het gaat om een kroongetuige, het is een code. Dat is onzin. Ze heeft een spin in haar hoofd zeggen we in de Jordaan, altijd al gehad."