Grensrechter die keeper bewusteloos sloeg niet meer welkom bij club

Onderzoek

De grensrechter werd vervolgens geschorst. "Deze persoon heeft geen verleden met veel kaarten en is ook niet vaker betrokken bij opstootjes", zei Böhmer. "We zijn dan ook verbaasd dat dit is gebeurd. We zijn nog in overleg over andere sancties."

Die sanctie is dus nu bekendgemaakt. De speler hoeft niet meer terug te komen. De 34-jarige Haarlemmer werd aangehouden en heeft een nacht op het politiebureau doorgebracht. Na verhoor is hij weer vrijgelaten. De politie doet dinsdag nog onderzoek naar de zaak, daarna wordt die overgedragen aan het Openbaar Ministerie.