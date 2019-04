Vier vragen over de hoge kalversterfte

Op ruim 1200 boerderijen in ons land is sprake van extreem hoge sterfte onder kalfjes. Dat maakte RTL Nieuws eerder vandaag bekend. Het artikel over de hoge kalversterfte maakt veel los, vooral bij boeren. De belangrijkste vragen zetten we op een rij.

Waar komen de cijfers over kalversterfte vandaan? RTL Nieuws heeft de cijfers over de kalversterfte gekregen van het ministerie van Landbouw. In 2018 zijn er 1.586.697 geboren en waren er 199.238 kalfjes binnen 14 dagen na geboorte weer dood. Het ministerie heeft de cijfers opgevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO weet aan de hand van een registratiesysteem voor koeien hoeveel kalfjes er op een boerderij worden geboren en hoeveel er dood gaan. Boeren moeten die gegevens doorgeven. Onderzoek Slechte verzorging kalfjes: sterfte op 1200 boerderijen schrikbarend hoog Waarom publiceert RTL Nieuws foto’s van kalfjes die er slecht uitzien? Deze foto’s laten de oorzaak van het probleem zien. Vieze stallen, lege drinkbakken en slechte verzorging. RTL Nieuws heeft honderden inspectierapporten van de NVWA ontvangen waarin misstanden staan beschreven, waaronder kalversterfte. Inspecteurs maken daarvan foto’s. Het gaat om foto’s van 2015-2016. De NVWA komt dit soort misstanden nu ook nog altijd tegen. Zorgen alle boeren slecht voor hun kalfjes? Nee, natuurlijk niet. Maar het gemiddelde sterftepercentage ligt al jaren hoog (tussen de 12-13 procent) en dat baart minister van Landbouw Carola Schouten zorgen. Bij 11.246 rundveebedrijven ligt de sterfte van kalfjes tot 14 dagen onder het gemiddelde. 5.547 boeren bedrijven zitten daarboven. Bij een deel daarvan, 1.265 bedrijven, is het sterftepercentage 20 procent of nog hoger. Wat wordt er tegen kalversterfte gedaan? Er lopen verschillende verbeterplannen. Als boeren het slecht doen, moeten ze met behulp van hun dierenarts een verbeterplan opstellen. Daarnaast kunnen ze de hulp inroepen van speciale bedrijven die de boer kunnen bijspringen. Als uiterste maatregel kan het zuivelbedrijf de afname van melk stilleggen. Dat kalveren soms in dramatische omstandigheden ter wereld komen, blijkt dus uit inspectierapporten van de NVWA over dierenwelzijn, die in bezit zijn van RTL Nieuws. Hieronder zie je foto's genomen door inspecteurs tussen 2015 en 2017. Let op, sommige foto's kunnen als schokkend worden ervaren (lees door onder de foto's): ©NVWA ©NVWA ©NVWA ©NVWA ©NVWA ©NVWA ©NVWA ©NVWA ©NVWA