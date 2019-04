Reiwa: Japan bereidt zich voor op tijdperk van gelukkige harmonie

Keizerlijke periodes zijn een eeuwenoude traditie in het enige keizerrijk ter wereld. Een nieuwe keizer betekent ook een nieuwe keizerlijke periode. Vanaf 1 mei is dat de Reiwa-periode. Die staat voor naar het nastreven van een goede harmonie en is vernoemd naar een gedicht uit de 8e eeuw.

Zoals altijd bestaat de naam van het nieuwe tijdperk uit twee symbolen, die op een doek zijn gekalligrafeerd en voor iedereen makkelijk te begrijpen moeten zijn. "De nieuwe naam past bij de traditionele cultuur van Japan en een toekomst waarin iedereen zijn dromen kan najagen, met name jonge mensen", zegt premier Abe.