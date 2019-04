Bankdirecteuren naar het Catshuis over herstel vertrouwen

Het is niet de eerste keer dat het kabinet een dergelijke bijeenkomst organiseert. Vorig jaar waren zestien topmannen van de grootste Nederlandse bedrijven al een keer te gast in het Catshuis. Premier Rutte riep hen bij die gelegenheid op om vaker in gesprek te gaan met de samenleving.

Verontrusting over ING

Eén van de aanwezige bankiers vanavond is ING-baas Ralph Hamers. Zijn bank lag afgelopen jaar bij herhaling onder vuur. In september vorig jaar trof ING nog voor honderden miljoenen euro’s een schikking vanwege een omvangrijke witwaszaak. Twee weken geleden kwam ING weer in het nieuws vanwege een witwasaffaire, dit keer in Italië. Minister Hoekstra noemde dat ‘verontrustend’. Een jaar geleden was er ook al gedonder over een forse salarisverhoging van Hamers, die uiteindelijk niet doorging.

Naast Hamers schuiven onder andere de topmannen van ABN Amro, de Rabobank, Triodos Bank en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken aan bij het diner in het Catshuis. Bij die gelegenheid zal het kabinet hen nog een keer inpeperen dat ze harder moeten werken aan een positief imago.

Witwassen en klimaat

Banken moeten daarnaast meer werk maken van hun ‘poortwachtersfunctie’, vindt het kabinet. Banken moeten in de gaten houden dat er geen crimineel geld wordt weggesluisd via hun rekeningen. De witwaszaak bij ING liet zien dat dit toezicht in de praktijk soms behoorlijk tekortschiet.

Ook klimaat staat op de agenda. Bij de realisering van alle klimaatplannen kunnen ook banken een rol spelen. "Er is genoeg te bespreken en het is goed dat we dit overleg met elkaar hebben", zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. "We spreken graag over de gemeenschappelijke uitdagingen waaraan banken kunnen bijdragen, zoals klimaat en een effectievere aanpak van witwassen."