Mick Jagger stelt tour om medische reden uit

The Rolling Stones hebben hun komende tournee van zeventien shows door Noord-Amerika en Canada uitgesteld. Reden voor het uitstel is een 'medische behandeling' van frontman Mick Jagger. Het is niet bekend wat hem precies mankeert.

"Ik haat het om onze fans in de steek te laten" De zanger heeft zelf gereageerd met excuses aan de fans die kaartjes hebben gekocht. "Ik haat het om onze fans in de steek te laten en ik ben enorm teleurgesteld dat we de tour moeten uitstellen", schrijft hij op sociale media. "Ik hoop snel weer op het podium te staan." Lees ook: Mick Jagger geeft zichzelf nieuwe hoed voor verjaardag "Mick Jagger is door zijn artsen geadviseerd om niet op tournee te gaan vanwege zijn behandeling", staat in een statement. "Hij herstelt naar verwachting volledig en keert zo snel als mogelijk terug op het podium." De tournee zou op 20 april starten in Miami en omvat in totaal zeventien shows. Wanneer de concerten worden ingehaald is nog niet duidelijk. Lees ook: Mick Jagger: rockicoon én overgrootvader van 75