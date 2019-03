Vrouw in coma bevalt van zoon en overlijdt daarna

In december kreeg de Portugese Catarina Sequeira een zware astma-aanval en werd ze in een kunstmatige coma gebracht. Sindsdien ging ze steeds meer achteruit en op Tweede Kerstdag werd ze hersendood verklaard. Ze was toen 19 weken zwanger.

Keizersnede

Om het leven van de baby te redden, werd de vrouw in een kunstmatige coma gehouden. Artsen lieten het zoontje van Catarina nog dertien weken doorgroeien in de baarmoeder. Afgelopen donderdag besloten ze het kindje met een keizersnede te halen, omdat de ademhaling van de vrouw snel achteruitging.

Het jongetje, Salvador, werd na 31 weken geboren, maar maakt het goed. Hij moet nog minstens drie weken in het ziekenhuis blijven. "Het is een wonderbaby", zegt de vader in Portugese media. Vandaag wordt Catarina begraven.

Verlies verwerken

De moeder van de atlete vertelde aan Portugese media dat ze het nog niet aan kan haar kleinzoon te ontmoeten. "Ik moet eerst het verlies van mijn dochter verwerken. Ik wil mijn kleinzoon niet ontmoeten, nu ik me zo verbitterd voel."