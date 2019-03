Nederlander (75) opgepakt in Brazilië voor aanranding 2-jarige peuter

De Nederlander ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt, aldus de Braziliaanse nieuwszender G1. De moeder van het meisje zei dat ze enkele jaren geleden een relatie met de Nederlander had, maar dat ze nu alleen nog maar vrienden zijn. Ze woonden nog wel in hetzelfde huis in de wijk Vicente Pinzón. Ze belde de politie nadat ze haar huisvriend op heterdaad had betrapt.

Tweede keer

De Nederlander ontkent de beschuldigingen. Volgens Braziliaanse media heeft de Nederlander zich in 2004 ook al schuldig gemaakt aan verkrachting van 'kwetsbaren'. Hij werd toen ook beschuldigd van ontvoering en opsluiting.