Medische gegevens duizenden Nederlanders verplaatst naar Google: 'Onverstandig en riskant'

"Voor een gigant als Google, die al zo veel andere data van mensen bezit, is het technisch een fluitje van een cent om deze gepseudonimiseerde data toch naar een persoon te herleiden", zegt Guido van 't Noordende, deskundige op het gebied van het elektronisch patiëntendossier, in het AD. Belangenclub Privacy First noemt de verhuizing 'onverstandig en riskant'. Ook Tweede Kamerleden zijn bezorgd over deze ontwikkeling.

MRDM beweert niks fout te doen. Er zou juist voor Google gekozen zijn vanwege het hoge beveiligingsniveau. "De data zijn heel goed beschermd. Google kan niet bij de informatie, omdat zij de sleutel niet hebben. Alleen een klein aantal medewerkers heeft rechten om de data in te kunnen zijn, bijvoorbeeld als er onderhoud moet wordne gepleegd. Je kunt als patiënt niet bij ons vragen wat er bekend is, dat moet via het ziekenhuis", zegt directeur Paul Crouwels.