Tijdlijn: wat ging er mis in de behandeling van Michael P.?

Michael P. verkrachtte en vermoordde Anne Faber eind september 2017. In de periode dat hij de misdaad pleegde, werd hij behandeld in de forensisch psychiatrische kliniek Aventurijn in Den Dolder. Uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt nu dat er grove fouten zijn gemaakt bij de behandeling van P. Een tijdlijn:

30 april/1 mei 2010 Gewelddadige verkrachting van twee minderjarige meisjes in Nijkerk

5 juli 2010 Aanhouding Michael P. voor verkrachting, diefstal met geweld en afpersing

15 juli 2013 Spoedverzoek overplaatsing naar andere inrichting, omdat medegedetineerden erachter komen waarvoor hij veroordeeld is. Er wordt besloten om hem over te plaatsen naar PI Lelystad, waar P. het niet mee eens is. Uiteindelijk gaat de overplaatsing niet door.

2013-2017 Meerdere incidenten met P. in de gevangenis in Vught. Hij zegt een aantal keer iemand iets aan te zullen doen en wordt in afzondering geplaatst. Ook zou hij een medegedetineerde onder de douche hebben mishandeld.

december 2016 Er wordt een indicatiestelling gemaakt voor overplaatsing naar een GGZ-instelling. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het zedenverleden van Michael P.

9 januari 2017 Vrijhedencommissie van de gevangenis in Vught bespreekt de voortgang van behandeling van P. en een overplaatsing naar de kliniek in Den Dolder. Mogelijke risico's van een verlof worden niet concreet benoemd. Er wordt wel aandacht besteed aan het belang van urinecontroles en er staat in een document: "P. heeft veel te verliezen wanneer hij daar in de fout gaat."

23 januari 2017 Een dag voor de overplaatsing naar de kliniek in Den Dolder worden zijn vrijheden voor de komende tijd al vastgelegd: zo mag P. in de komende weken op bepaalde momenten zelfstandig op het terrein rondlopen en soms ook in het dorp.

24 januari 2017 Plaatsing P. op gesloten afdeling Den Dolder.

6 maart 2017 P. mag voortaan drie keer per dag een uur onbegeleid op het terrein of in het dorp rondlopen.

18 april 2017 P. mag voortaan drie keer per dag twee uur onbegeleid op het terrein of in het dorp rondlopen.

6 juni 2017 P. mag voortaan drie keer per dag drie uur onbegeleid op het terrein of in het dorp rondlopen.

5 juli 2017 P. wil buiten de kliniek gaan trouwen en vraagt twee dagen verlof aan. Maar dit wordt door justitie afgewezen.

8 augustus 2017 Gesprek tussen P. en reclassering. Hij lijkt volgens een verslag van dat gesprek weinig spijt te tonen van zijn daden en de reclassering twijfelt aan zijn berouw.

5 september 2017 Michael P begint aan zijn hoveniersopleiding bij een school in Houten.

11 september 2017 P. mag voortaan eens per week buiten de kliniek overnachten.

29 september 2017 Anne Faber wordt vermist.

4 oktober 2017 P. is niet bij het avondeten aanwezig en is bovendien niet op de afgesproken tijd (21:00 uur) terug in de kliniek. P. keert om 4:30 uur terug en geeft aan cocaïne te hebben gebruikt. Zijn vrijheden worden voorlopig ingetrokken.

5 oktober 2017 Telefonisch geeft P. door zijn afspraak met de reclassering te willen afzeggen vanwege cocaïnegebruik. Hij geeft ook aan in Amsterdam te zijn geweest.

6 oktober 2017 De kliniek geeft aan dat het gaat om een incident, en dat P. op de open afdeling kan blijven. Reclassering Nederland adviseert hem juist terug te plaatsen op de gesloten afdeling vanwege te hoge risico's. De gevangenis in Vught neemt de uiteindelijke beslissing en bepaalt dat hij toch op de open afdeling mag blijven. Zijn vrijheden worden ingeperkt tot drie keer 30 minuten per dag onbegeleid verlof.

De kliniek geeft aan dat het gaat om een incident, en dat P. op de open afdeling kan blijven. Reclassering Nederland adviseert hem juist terug te plaatsen op de gesloten afdeling vanwege te hoge risico's. De gevangenis in Vught neemt de uiteindelijke beslissing en bepaalt dat hij toch op de open afdeling mag blijven. Zijn vrijheden worden ingeperkt tot drie keer 30 minuten per dag onbegeleid verlof. 9 oktober 2017 Aanhouding Michael P. op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber.