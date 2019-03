Privacybescherming: dit is waarom Michael P. zo veel vrijheden kreeg

'Medisch dossier moet mee'

De Onderzoeksraad van Veiligheid concludeert nu dat er grote fouten zijn gemaakt. Ook in de communicatie tussen de gevangenis in Vught en Avonturijn, de kliniek in Den Dolder. De gevangenis in Vught had de informatie over het zedenverleden van P. moeten overdragen aan de kliniek, maar deed dat niet omdat P. daar geen toestemming voor gaf. "Er moet veel meer informatie komen, het medisch dossier moet gewoon met de patiënt meegaan", zegt Van Marle nu.

Privacyexpert Koen Versmissen is ook verbaasd over de gang van zaken. Het is volgens hem logisch dat er goed wordt nagedacht over het delen van persoonsgegevens. "Als de veiligheid in het geding is, dan zijn er voldoende mogelijkheden om informatie te delen."