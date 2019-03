Minister Dekker geeft toe: tekortgeschoten bij behandeling Michael P.

Dekker neemt maatregelen naar aanleiding van de rapporten. Er worden in de toekomst 'strengere eisen gesteld aan de uitplaatsing naar een kliniek voor forensische zorg'. "Uitplaatsing van een gedetineerde wordt alleen mogelijk als er een compleet beeld is van de risico's. Dat is op dit moment nog onvoldoende gewaarborgd."

Openheid van zaken

De minister zegt verder dat gedetineerden die geen volledige openheid van zaken geven, niet meer worden uitgeplaatst. Dat laatste was het geval bij Michael P. Hij wilde niet dat de instelling waar hij zat zijn medische dossier in bezit zou krijgen.

Dekker: "Uitplaatsing in combinatie met vrijheden komt pas in de laatste fase van de straf aan de orde en niet eerder. Het informeren van gemeenten over uitplaatsing en vrijheden van gedetineerden die wegens ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn veroordeeld, wordt verbeterd."