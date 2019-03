Ben je homo en heb je seks in Brunei? Dan word je gestenigd

Steel je iets? Dan gaat je hand eraf. Krijg je een buitenechtelijk kind? Dan ga je de gevangenis in. En heb je seks met iemand van hetzelfde geslacht? Dan word je zelfs gestenigd. Deze maatregelen worden vanaf 3 april ingevoerd in Brunei, waar de sharia, de strenge islamitische wetgeving, is aangenomen.

De invoering van de wet is een wens van de sultan van Brunei, die al tientallen jaren aan de macht is in het buurland van Indonesië. Als de straffen tot uitvoering worden gebracht moet er altijd een groep moslims toekijken. 'Lijfstraffen zijn verboden' Ook overspel levert de doodstraf op door middel van steniging, net als verkrachting. De verkoop van alcohol is al langer verboden in het land. Internationaal wordt er vol afschuw gereageerd op de invoering van de straffen. Amnesty International wil dat de plannen direct worden stopgezet. "Lijfstraffen in alle vormen vallen onder marteling, wat onder alle omstandigheden is verboden." Geen misdaad "De internationale gemeenschap moet deze stappen van Brunei veroordelen", is te lezen in een statement. "Sommige van deze 'misdrijven', zoals seksuele handelingen tussen volwassen van hetzelfde geslacht zouden niet eens als misdaad beschouwd mogen worden."