Oproep aan EU-landen: onderzoek veiligheidsrisico’s 5G

Spionage via achterdeur?

De zaak ligt politiek zeer gevoelig. Het Nederlandse kabinet werkt namelijk nog aan het formuleren van een 'China-strategie', met beleid over de toenemende invloed van Chinese bedrijven en investeringen in Nederland. Huawei is wereldleider op de markt van netwerkapparatuur.

In de Verenigde Staten ligt Huawei al maanden onder vuur. Het bedrijf wordt beschuldigd van spionage in opdracht van China. Door 'achterdeuren' in hun producten in te bouwen, zou het bedrijf kunnen spioneren. Die informatie zou vervolgens gedeeld worden met de Chinese overheid.