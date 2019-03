Stoere Marina (14) ziet niets, maar doet alles: 'Mijn stok is alleen voor de sier'

Kattenogen

Toen Marina elf maanden oud was, dachten haar ouders dat ze last had van een of twee luie ogen. Haar moeder maakte een afspraak bij de oogarts. Niets spannends. Tot Joëy iets vreemds opmerkte op een foto die ze gemaakt had van haar dochter. "Ik zag een soort vlekken in haar ogen net als katten hebben als ze in een lamp krijgen."

Ze vertrouwde het niet. Op internet vond ze foto's van kinderen met eenzelfde soort vlekken. Alles wees in de richting van retinoblastoom, een zeldzame vorm van oogkanker. Een paar dagen later kwam de bevestiging van de arts. Marina had kanker in beide ogen.

Haar rechteroog moest er meteen uit en het linkeroog zouden de artsen met bestraling proberen te redden. "Normaal verwijderen ze alleen je 'slechte' oog en houd je je 'goede' oog, maar bij Marina was het kiezen tussen twee kwaden. Ze zaten beiden helemaal vol", zegt Joëy.