Bijzondere operatie: luiaard in nood geholpen aan achterpoot

Poten broodnodig

De operatie was essentieel, schrijft de universiteit: "Luiaarden hangen tot wel 90 procent van hun tijd ondersteboven in een boom, ervaren de wereld op zijn kop, en komen er alleen uit voor een 'grote boodschap'. Hangend in de boom gebruiken ze alle vier hun poten om te kunnen eten."

De operatie vond een paar weken geleden plaats, en inmiddels gaat het 'heel goed'. Het dier eet en drinkt goed en hangt aan alle vier de poten.