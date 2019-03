Het succes van Grindr: locatie, eenvoud, en makkelijk seks

Het ging snel. In 2011 telde Grindr 2,3 miljoen gebruikers, in 2013 om en nabij de 7 miljoen en in 2017 27 miljoen, met 3,6 miljoen dagelijkse gebruikers. Hoe Grindr zo snel kon groeien? "Maak een app die een belangrijk probleem in het leven van mensen oplost, en zorg ervoor dat het makkelijk en leuk is om te gebruiken", zei oprichter Simkhai.

Seks

Eenvoud, het is het succes van veel apps, beaamt Broekhuizen. "Voor het eerst was er een makkelijk bruikbare app voor homo's om makkelijk contact te leggen." Het doel van dat contact is vaak seks, en dat gaat dan ook erg gemakkelijk. Broekhuizen: "Dat is in het algemeen zo in gayapps, het gaat sneller over seks."