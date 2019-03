Buurtzorg opnieuw in opspraak door commerciële belangen De Blok

Consequenties

Grote vraag is nu wat de consequenties van de uitspraak van de arbitragerechter zijn. Omdat naleving van de code een eis is voor lidmaatschap, moet er iets gebeuren.

Het is mogelijk dat de Actiz Buurtzorg uit de vereniging zet, of dat Buurtzorg de eer aan zichzelf houdt en er zelf uitstapt. Ook kan Buurtzorg de schijn van belangenverstrengeling opheffen. Daarvoor moet De Blok of opstappen als topman, of zijn belangen in de commerciële privébedrijven verkopen.

"Dat zijn inderdaad wel zo'n beetje de opties", bevestigt Arnoud Aikema, voorzitter van de Raad van Toezicht van Buurtzorg. "Wij moeten nu eerst binnen de organisatie bepalen welke kant wij op willen. Het is lastig om daar op vooruit te lopen, omdat wij eerst moeten bepalen wat in belang is van Buurtzorg en haar patiënten. Want dat is toch waar we het allemaal voor doen."