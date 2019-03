Nederland zette Argentinië op spoor van aanhouding piloot Poch

Het rechtshulpverzoek van het verhoor 3 juli 2008 is stellig en bovenal onjuist. Daarbij was een andere officier van justitie betrokken. RTL Nieuws had inzage in het proces-verbaal. In dat verhoor werd het Openbaar Ministerie (OM) al op de hoogte gebracht van het feit dat Poch alles ontkende in een intern Transavia-onderzoek. "Ik heb gehoord dat Poch heeft gezegd dat dit alles niet waar is."

De aanleiding voor onderzoek

Hoewel het hier om een verklaring ging zonder bewijs, is het Nederlands rechtshulpverzoek de directe aanleiding geweest voor Argentijns onderzoek, dat eind die maand van start ging, en later leidde tot de arrestatie van Poch.