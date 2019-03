Budgetketen Op=Op Voordeelshop vraagt faillissement aan

Het concern zegt te maken te hebben met 'uitdagende marktomstandigheden die voortdurende aanpassing van de winkelformule en de bedrijfsvoering vragen'. Plannen om afgeslankt verder te gaan om een faillissement te voorkomen, zijn mislukt.

Snelgroeiende winkelketen

Op=Op Voordeelshop is eind jaren negentig opgericht door de ondernemers Vincent Alkema en Jos Venema. In 1997 openden zij hun eerste winkel in het Drentse Klazienaveen. Vier jaar geleden volgde de opening van de honderdste vestiging.

Op=Op Voordeelshop staat vooral bekend van voordelige partijen drogisterijartikelen, als shampoo, deodorant en wasmiddel. Maar afgelopen jaren werd het assortiment ook breder. Zo verkocht de keten de panty- en ondergoedlijn van Patricia Paay en het telecom-assortiment van de failliete Kijkshop.

Overname Blokker-winkels

Afgelopen jaren kwam de snelgroeiende winkelketen nog in het nieuws door de overname van tientallen Blokker- en Marskramer-winkels van Blokker Holding, waardoor de keten boven de 150 vestigingen kwam. Ook kreeg de formule zo een landelijke dekking.

De bijna 1200 werknemers werken grotendeels parttime; omgerekend betreft het ruim 300 voltijdsbanen.

Kapot gegroeid

Bij de ombouw van de Blokkers en Marskramers stelden de oprichters nog opgetogen dat hun goedkope winkels succesvol waren, omdat zij aan een behoefte voldeden.

Nu blijkt de snelle groei de onderneming juist fataal te zijn geworden. "De snelle groei heeft veel liquiditeit en aandacht en energie gevergd van de organisatie", meldt het bedrijf in het persbericht.

Afgelopen jaar daalde het totale aantal winkels al iets, tot 141. De tien franchisewinkels vallen buiten het faillissement.