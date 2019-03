Groep duikers haalt troep uit water, maar krijgt daarvoor boete van Waternet

Communicatie

"We voerden inderdaad een verkeerde duikvlag", zegt Dennis. "We gebruikten een banner, de standaard vlagafmetingen zijn breder en groter." Dat de duikers een banner gebruikten, is volgens Dennis een bewuste keuze. "Als je een grote vlag gebruikt, komen er boten op af om te kijken wat eraan de hand is. Terwijl we die juist op afstand willen houden."

Ook de kritiek dat er geen communicatie met het team boven was, geeft Dennis toe. "Maar dat is alleen nodig als je onder het water aan het werk bent. Als je midden in de Noordzee aan het lassen bent, bijvoorbeeld. Wij duiken als sport en ruimden de troep op als vrijwilligers."