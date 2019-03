Zaterdag een kalasjnikov, zondag een pistool: magneetvissers doen spectaculaire vondsten

Zakje water

Brian had de dag ervoor van de politie geleerd dat DNA het beste geconserveerd blijft in water. "Ik deed het pistool dus weer in het zakje, liet het in het water zakken en wachtte vervolgens op de politie. Toen de politie er was, heb ik het weer opgevist."

De forensische opsporingsdienst heeft het wapen vervolgens in een zak met water meegenomen om het te onderzoeken. Helaas krijgt Brian niets over de uitkomst te horen. "Zeker in het geval van de kalasjnikov is dat jammer. Als hierdoor een misdrijf wordt opgelost, willen we dat natuurlijk graag weten."