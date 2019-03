Peter gaat in Miljoenenjacht af op 'gevoel' van Linda de Mol en verliest 1,5 ton

Keihard gewerkt

"Ik ga op jouw gevoel af", antwoordde Peter, en drukte op 'no deal'. Daarop raakte Linda even in paniek. "Nee, dat was mijn gevoel niet!", reageerde ze. "Jawel, dat zei je in het begin."

Daarin moest Linda Peter gelijk geven. "Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor deze beslissing, maar ik hoop natuurlijk dat dit uitkomt. Je hele leven heb je keihard gewerkt, wat zou het dan leuk zijn als je nu kunt genieten van een fijn bedrag op de bank."

