Thordis werd verkracht toen ze 16 was, maar verzoende zich met de dader

Zwaarmoedig

"Ik had vage herinneringen aan die nacht in 1996", zegt Tom Stranger. "Elke keer als ik aan mijn jaar in IJsland dacht, voelde ik me zwaarmoedig. Ik wist dat ik iets compleet verkeerd had gedaan, maar ik had mijn herinneringen ook diep weggestopt. In mijn hoofd praatte ik het goed door mezelf voor te houden dat ik geen slecht persoon was."

Toen Thordis hem in 2005 een mail stuurde en het woord 'verkrachting' viel, stortte zijn wereld in. "Haar woorden brachten me, bijna een decennium later, terug naar die slaapkamer. Ze vertelde me wat er echt gebeurd was en wat voor last ze hiervan had gehad. Ineens realiseerde ik me wat ik haar had aangedaan en had ik oog voor mijn eigen wreedheid."