Betoger roept over Baudet: 'Als je Thierry dood wil schieten zeg dan paf'

'Volkert waar ben je?'

De tekst 'Volkert waar ben je', die een universitair docent uit Utrecht deze week plaatste op Facebook als reactie op de verkiezingswinst van Thierry Baudet, is niet zonder meer strafbaar. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van een bericht op GeenStijl.

"We hebben er wel veel vragen over gekregen, dus we hebben een voorlopige juridische inschatting gemaakt", zegt hij. Volgens het OM is er wel sprake van 'een smakeloze opmerking'. Maar 'naar onze voorlopige juridische inschatting is de opmerking waarschijnlijk niet strafbaar'. De opmerking is namelijk geen concrete oproep om Baudet iets aan te doen.

Volgens de woordvoerder heeft het OM nog geen aangifte binnengekregen tegen de docent. "Zodra dat wel het geval is, gaan we nog eens kijken."