Kapitein van cruiseschip bij Noorwegen vindt situatie veilig, evacueren gestopt

De evacuatie van een cruiseschip dat in nood was geraakt bij het Noorse Hustadvik is stilgelegd. Helikopters brachten sinds gisteravond mensen naar het vasteland. "De kapitein zegt dat hij de situatie voor passagiers aan boord als veilig beschouwt'', legt een woordvoerder van de maritieme reddingsdienst uit.

De autoriteiten begonnen zaterdag mensen van het schip te halen en gingen daar ook 's nachts mee door. De Viking Sky, zoals de boot heet, kampte tijdens stormachtig weer met motorproblemen. Tot dusver zijn ongeveer 460 van de 1373 opvarenden van boord gehaald. Zeventien mensen zijn vanwege hun verwondingen overgebracht naar ziekenhuizen. Stand-by De bemanning van het cruiseschip heeft drie van de vier motoren weer kunnen opstarten, die waren uitgevallen en daardoor raakte de boot op drift. De Viking Sky vaart momenteel met hulp van sleepboten naar de haven van Molde, zo'n 80 kilometer verderop. De reddingshelikopters blijven wel stand-by staan, voor het geval de evacuatie hervat moet worden. Vallende plafondplaten en schuivend meubilair op stuurloos schip Ook kwam er in de omgeving van Hustadvika een vrachtschip in de problemen door het heftige weer. De bemanningsleden van het gestrande schip zijn geëvacueerd. Ook motorprobroblemen Om te worden gered, moesten de bemanningsleden eerst in het ijskoude water springen. Door twee helikopters zijn ze vervolgens uit het water getakeld. Het vrachtschip zou net als het cruiseschip met motorproblemen kampen, meldde de Noorse kustwacht aan de Noorse televisiezender NRK.