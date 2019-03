Politie op pad voor handgranaat, maar vindt tube glijmiddel

De Limburgse politie is gisteren uitgerukt voor wat leek op een serieuze zaak. Er zou een handgranaat in Beesel liggen, tussen Venlo en Roermond. De melder meende het explosief gezien te hebben vlakbij een gat in een natuurgebied in de Limburgse gemeente.

De explosievenverkenner van de politie vond alleen geen handgranaat. Het bleek te gaan om een tube glijmiddel. Desondanks prijst de politie de melder zondag voor het melden van de verdachte situatie. 'Raak het niet aan' Het gebeurt vaker dat de politie voor niets op pad wordt gestuurd, maar dat is dus geen probleem. "Treft u een object aan dat lijkt op een explosief, raak het dan niet aan en bel direct de politie."