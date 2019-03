Aftreden van Theresa May aanstaande? 'Ze is binnen 10 dagen vertrokken'

Interim

De ministers willen een interim-premier installeren. David Lidington, Michael Gove (minister van Milieu) en Jeremy Hunt (minister van Buitenlandse Zaken) worden genoemd als mogelijke kandidaten.

The Guardian schrijft dat het handjevol overgebleven politiek bondgenoten van May probeert haar toch in het zadel te houden. Zij waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen.

Uitstel

Inmiddels dringt de tijd voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.