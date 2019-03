Honderden passagiers van cruiseschip in nood geëvacueerd, 3 motoren werken weer

Het schip is onderweg naar de haven van Molde en krijgt hulp van twee sleepboten. Zestien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er volgens Noorse media slecht aan toe.

Vrachtschip

Ook kwam er in de omgeving van Hustadvika een vrachtschip in de problemen door het heftige weer. De bemanningsleden van het gestrande schip zijn geëvacueerd. De negen opvarenden zijn met helikopters gered en worden verzorgd, net als de geredde passagiers van een cruiseschip dat ook in de problemen was geraakt.

Om te worden gered, moesten de bemanningsleden eerst in het ijskoude water springen. Door twee helikopters zijn ze vervolgens uit het water getakeld. Het vrachtschip zou net als het cruiseschip met motorproblemen kampen, meldde de Noorse kustwacht aan de Noorse televisiezender NRK.

Aan boord van het cruiseschip: