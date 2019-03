Het Rusland-onderzoek is afgerond, dit kan het voor Trump betekenen

4. Wie heeft Mueller al wel aangeklaagd?

Vooral veel mensen in de persoonlijke kringen van Trump. Paul Manafort en Rick Gates werkten intensief aan Trumps verkiezingscampagne in 2016 en werden beiden aangeklaagd voor ongeoorloofd lobbyen voor de Oekraïners. Manafort is inmiddels veroordeeld tot 7,5 jaar cel. Oud-advocaat van Trump Michael Cohen moet drie jaar de cel in, omdat hij campagnewetten schond door zwijggeld te betalen aan twee vrouwen die een affaire met Trump zouden hebben gehad. Ook tegen langdurig bondgenoot Roger Stone loopt een procedure. Hij zou tegen het Huis van Afgevaardigden gelogen hebben over gestolen Democratische e-mails en zijn contacten met WikiLeaks. Inmiddels heeft Mueller ook Trumps familie in het vizier: zoon Donald Trump Jr. en schoonzoon Jared Kushner worden gedagvaard.

5. Blijft Trump dan helemaal buiten schot?

Ook dat kan. Dat zou betekenen dat Mueller al zijn openbaringen al tijdens het onderzoek heeft gedaan en dat het eindrapport niet meer dan een samenvatting is. Maar de problemen van de president zijn na het onderzoek niet voorbij. Andere federale en lokale aanklagers kunnen veel bredere zaken zoals fraude of belastingontduiking onderzoeken. Zo werken aanklagers in New York aan de zwijggeldzaak waarin voormalig advocaat Michael Cohen inmiddels bekend heeft. Mueller doet de lamp in zijn kantoor straks uit, maar die gaat straks in een ander onderzoeksbureau weer aan.