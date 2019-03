Hulpverlening na orkaan in Mozambique traag op gang

Bootjes

In de haven van Beira komen met bootjes vluchtelingen aan. "Ik heb een vrouw gesproken wier zoontje is achtergebleven in het water", vertelt Saskia. "Haar voeten waren helemaal kapot, omdat ze dagenlang in het water heeft gestaan."

In de haven staan veel mensen op de uitkijk om te zien of er familieleden en vrienden aankomen. "Iedereen weet dat het erg is wat er is gebeurd, maar de omvang van de ramp is nog niet bekend. Ze weten nog niet of hun familieleden nog leven en hoe die eraan toe zijn."