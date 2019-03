Nederland hielp Mozambique met strijd tegen water, maar geld was een probleem

Ambitieus plan

De Nederlandse overheid bedacht samen met het stadsbestuur van Beira een ambitieus plan. Onderdeel daarvan is een kilometerslang rioleringsstelsel dat de afgelopen jaren is gebouwd. "Was dat er niet geweest dan was de situatie helemaal niet te overzien", vertelt Peter van Tongeren vanuit Mozambique. Ook hij is betrokken bij het project.

Ook moest de kustbescherming worden verstevigd en lagen er plannen voor nieuwe, veilige woongebieden. Maar geld was en is het grote probleem, vertelt Kalsbeek. "De burgemeester van de stad wist dondersgoed dat zijn stad kwetsbaar was. Hij maakte zich grote zorgen over de veiligheid van de stad, en dan met name de armere bevolking. Maar er zijn altijd financieringsproblemen geweest, en de stad zelf kon het geld niet opbrengen."

Eerste hulp

In de hoofdstad Maputo is er de afgelopen dagen overleg geweest, tussen de Nederlandse ambassade en de burgemeester. Gekeken wordt nu hoe de stad de kustbescherming kan herstellen en hoe die beter kan.

De prioriteit ligt volgens stedenbouwkundige Piet Kalsbeek nu vooral bij de eerste hulp. "Schoon drinkwater en droge voeten, dat is nu het belangrijkste. Daarna moet de schade worden opgemeten en de basisinfrastructuur worden hersteld. Het zal een enorme opgave worden."