Manat (26) is zijn ouders 'voor eeuwig dankbaar' dat ze hem adopteerden

Lijk je op je vader of op je moeder?

"Natuurlijk ken ik de moeilijke kanten van adoptie", zegt Lotte. "Het is pijnlijk en confronterend als mensen vragen op wie je meer lijkt, je vader of je moeder. Ook bij de dokter is het soms lastig, omdat je niet weet welke medische afwijkingen je eventueel in je genen hebt."

Lotte kwam zelf toen ze een half jaar oud was samen met haar broertje van China naar Nederland. "Ik denk niet dat het in China goed was gekomen. Mijn broertje had in China misschien nu wel helemaal niet meer geleefd", zegt ze. Haar broertje werd geboren met een 'heftige' hazenlip. Daar is nu na meerdere operaties haast niets meer van te zien. "In China was dat nooit zo gegaan."