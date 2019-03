Mark de J. moet 20 jaar de cel in voor de moord op Koen Everink

Horloge

Die avond verdween ook het horloge, dat daarna in het bezig van De J. bleek te zijn. Daarnaast zijn er technische sporen op het mes gevonden waarmee Everink is gestoken en in de auto van de verdachte. Tot slot zocht de verdachte in de periode vóór de moord op zijn iPad naar manieren om iemand om het leven te brengen.

De 32-jarige voormalig tenniscoach van Robin Haase had een schuld van 80.000 euro bij zijn gokmaatje Everink. Zelf heeft de gokverslaafde de moord altijd ontkend. Hij zegt dat hij tijdens een bezoek aan Everink is ontvoerd door een groep mannen. Een aantal van die mannen zou Everink hebben vermoord.

Villa

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. De miljonair was door 24 messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn destijds 6-jarige dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond.